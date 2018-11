Al Salone dei Pagamenti 2018 protagoniste le startup del Fintech

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le(la tecnologia applicata al settore finanziario) saranno, il consueto appuntamento annuale sull'innovazione e sui pagamenti, promosso dall'Associazione Bancaria Italiana ed organizzato da ABIServizi, che si volgeràL'iniziativa denominataè stata realizzata grazie alla collaborazione con Fintech District e costituirà un momento cruciale per un confronto internazionale frae per discutere le prospettive di crescita dell'ecosistema Fintech, insieme ai protagonisti di questo processo. Affrontando i temi strategici e cruciali delle giovani aziende tecnologiche: dall'accesso ai capitali all'integrazione e al dialogo tra Fintech e aziende tradizionali, fino alle vie per favorire e accompagnare l'internazionalizzazione.Il Salone dei Pagamenti 2018 si propone quindi come, prevedendo uno spazio fisico, la, destinato ad ospitare startup e imprenditori del Fintech per confrontarsi, discutere, interagire con il mondo delle banche e dei grandi investitori. L'obiettivo mettere in contatto startup innovative, imprese e capitali nel tentativo di produrre ulteriore innovazione."Fintech goes to Italy nasce dal desiderio di realizzare qualcosa di nuovo e unico nel panorama italiano. L'idea da cui siamo partiti è stata quella di guardare ai temi più interessanti nel contesto europeo, coinvolgendo nell'agenda anche attori internazionali di rilievo", ha affermato, responsabile di Fintech District.