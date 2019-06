Al Paris Air Show forte domanda per i nuovi aeromobili commerciali Airbus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel corso delha siglato nuovi ordini e impegni relativamente a 363 aeromobili commerciali. Di questi, 149 sono ordini fermi e 214 impegni. In aggiunta a queste cifre, vettori e società di leasing hanno convertito 352 ordini per aeromobili, in gran parte passando dall'A320 a corridoio singolo al più grande A321neo e al nuovo A321XLR.Il Salone di Le Bourget ha visto inoltre il successo, che ha registrato nuovi ordini per 85 aeromobili, e del widebody A330neo, per il quale Airbus ha totalizzato ordini e impegni per 24 nuovi aeromobili. La star del Salone è stato ovviamente il, l'aeromobile a corridoio singolo per il lungo raggio più efficiente al mondo, che consentirà agli operatori di questo segmento di accedere a mercati che richiedono ancora più autonomia e carico utile. Nel complesso, questo ultimo modello si è aggiudicato ordini per 48 aeromobili, impegni per altri 79 e 99 ordini convertiti dall'A321 all'XLR.Nel segmento widebody, ilha messo a frutto l'accoglienza positiva del mercato concludendo nuovi ordini con Cebu Pacific e Virgin Atlantic. Lo slancio nelle vendite dell'A220 è stato particolarmente positivo. Al contempo,ha dimostrato i miglioramenti che sta apportando ai tradizionali servizi di manutenzione, formazione, operazioni di volo e aggiornamento, avvalendosi dei vantaggi offerti dalla piattaforma Skywise di Airbus e delle nuove tecnologie. Intanto, Shenzhen Eastern General Aviation Company diventa il cliente di lancio dell'Airbus ACH160 in Cina.