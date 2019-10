Al Mise tavolo di crisi sullo stabilimento La Perla di Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per La Perla si è svolto oggi, al Ministero dello Sviluppo economico,Al tavolo, presieduto dal Sottosegretario Alessandra Todde e dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial, hanno partecipato il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Francesca Puglisi, i rappresentanti dell'azienda, degli enti locali e i sindacati.", spiega il Mise in una nota. "La proposta individuata in sede regionale da azienda e sindacati presenta però delle criticità tecniche sul possibile impiego di alcune tipologie di ammortizzatori sociali che erano state individuate - prosegue il Ministero - A tal riguardo, è stato avviato un confronto costruttivo con il Ministero del Lavoro per individuare quali strumenti siano più funzionali ad accompagnare i lavoratori e l'azienda al superamento della crisi dichiarata". Il Mise "ha invitato l'azienda a procedere con un approfondimento tecnico dei termini che saranno alla base dell'accordo con i sindacati".. In questi casi, infatti, è bene impegnarsi per la primaria salvaguardia dei lavoratori e allo stesso tempo operare per la tutela del know how e della capacità distintiva del marchio", sottolinea il. ", con l'obiettivo del rilancio di un marchio italiano importante e di riferimento nel settore" ha poi. A tal riguardo, spiega ancora in Mise, "il management ha confermato che i nuovi proprietari dell'azienda, la Sapinda Holdings, puntano sulla valorizzazione di questo marchio storico attraverso il riposizionamento nel settore della lingerie di lusso dei prodotti La Perla. La recente quotazione dell'azienda alla borsa di Parigi, dove sono già presenti i grandi marchi del lusso, rappresenta un tassello importante di questa strategia.che salvaguardi le lavoratrici durante il percorso di riorganizzazione e rilancio dello stabilimento del gruppo La Perla a Bologna", conclude il Ministero.