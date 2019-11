Al MISE il tavolo su Mahle Motori. Stop temporaneo ai licenziamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -presieduto dalla Sottosegretariae dal Vice Capo di Gabinetto, convocato a seguito della decisione della, che produce componenti per il settore automotive, di chiudere glidi, vicino a Torino,in provincia di Cuneo. L'esito dell'incontro è stato positivo, poiché hal'avvio della procedura diNel corso dell'incontro, a cui hanno partecipato i rappresentanti dell', laed i, l'azienda ha annunciato ladei termini amministrativi della procedura di. Si è inoltre impegnata ad non avviare azioni unilaterali, al fine diin grado di trovare una soluzione industriale sostenibile per gli stabilimenti piemontesi."Ritengo un segnale importante che l'azienda abbia deciso di sospendere la procedura di licenziamento collettivo ed aprire un confronto tra le parti", ha dichiarato la, ribadendo la disponibilità del MiSE ad incontrare il vertice tedesco della Mahle, con l'obiettivo diIlha aggiunto che "ilad accompagnare questo percorso di rilancio del sito sia attraverso gliche utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, per favorire quei processi produttivi innovativi che rientrano nell'ambito della transizione ecologica in atto nel settore automotive".