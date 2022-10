Al Gruppo FS il Premio Innovazione SMAU 2022

(Teleborsa) - Il progetto delper la digitalizzazione del trasporto merci ha vinto il. L'iniziativa che mira a trasformare i carri ferroviari in sistemi intelligenti e digitalizzati, dotati di telematica di bordo e sensori per il tracciamento e per il monitoraggio dei principali parametri di marcia e d'esercizio, è stata presentata oggi a Milano, allo Smau: la principale kermesse in Italia dedicata al mondo dell'innovazione e delle startup.Anche quest'anno il Gruppo FS, guidato dall'AD, è tra le grandi aziende protagoniste allo SMAU di. Una presenza che si è concretizzata fin dalla prima giornata con la partecipazione di Biagio Di Micco, AD di FS Technology, società del Gruppo FS, all'evento inaugurale Open Innovation Outlook: the innovation is here."È in atto una grande trasformazione nel Gruppo FS, soprattutto in ambito digitale – ha sottolineato– e tutte le società del Gruppo sono interessate da questo cambiamento che pone l'innovazione al centro del nostro core business. L'Europa è il nostro nuovo mercato domestico e stiamo guardando con attenzione alle società estere del Gruppo per potenziarci ulteriormente. L'approccio strategico e culturale di FS Italiane in chiave di Open Innovation? Cogliere nuove opportunità di sviluppo del business per acquisire e rafforzare le nostre competenze".Nell'ambito di questa sessione sono stati presentati i dati del quarto: Italy 2023 realizzato in collaborazione con. Presenti, oltre l'AD di FS Technology anche Gabriele Benedetto, CEO Telepass e Federica Santini, Presidente Trenord.A seguire si è svolto il talk Open Innovation al servizio dellee delle: valorizzare il territorio, digitalizzare i processi e promuovere la sostenibilità in cui ha partecipato, tra i relatori,, Responsabile Demand Digital Solutions Polo Logistica FSTechnology. Intervenuto a presentare il progetto "carri intelligenti" che è valso il Premio Innovazione 2022, Cipelletti ne ha sottolineato i principali vantaggi. "Questo progetto rende possibile garantire un trasporto merci sicuro, che è la cosa più importante. Inoltre – aggiunge Cipelletti – ci permette di gestire al meglio la manutenzione di questi carri con una notevole riduzione dei costi in quest'ambito."è il risultato di unche ha permesso di trasformare i classici carri ferroviari in sistemi digitalizzati, grazie a una serie di sensori per il tracciamento e per il monitoraggio dei suoi principali componenti sia durante la fase di carico/scarico, che quella di marcia. Attraverso i sensori e grazie alle tecnologie di comunicazione è possibile avere informazioni in tempo reale sul carro, conoscerne la posizione, la velocità a cui viaggia o la stabilità. In questo modo si può verificare in qualsiasi momento lo "stato" del carro ed attivare, in caso di emergenze, alert specifici che vengono successivamente inviati alle sale operative e manutentive per una gestione del trasporto in sicurezza e per pianificare gli opportuni interventi.Una soluzione che soddisfa la possibilità di attivaredi manutenzione predittiva e di offrire un servizio sempre più efficiente per i clienti, che possono disporre di un servizio diin modo da conoscere la posizione del trasporto in ogni momento.Il progetto è frutto di una forte sinergia all'interno del Gruppo FS ed è stato realizzato da un team diche ha contribuito alla realizzazione della parte digitale dei processi e dalle risorse operative di manutenzione del Polo Logistica che hanno a loro volta identificato la parte sensoristica e telematica da installare sul carro.A ritirare ilè stata, in rappresentanza della società, che ha tenuto a sottolineare come il progetto, unico in Europa, si inserisca in un piano che punta a digitalizzare la flotta carri poter aumentare la quota di trasporto ferroviario. "Il progetto "carri intelligenti" è unico in Europa grazie ad una vasta gamma di sensori alimentati da un generatore che monitorano costantemente i parametri del carro – ha spiegato Zocco - L'innovazione è infatti uno dei fattori abilitanti del nostro Piano Industriale e per il settore delle merci significa sostanzialmente ammodernare e digitalizzare la flotta carri per poter aumentare la quota di trasporto ferroviario".