Al Festival delle Città il Piano Industriale del Gruppo FS

(Teleborsa) - Dalla rigenerazione urbana alla logistica, dal trasporto su ferrovia di persone e merci, alla necessità di intensificare lo scambio fra treno e gomma, passando dalla realizzazione di infrastrutture resilienti, capaci di favorire l', e dalle azioni intraprese in campo energetico. Come si legge su FS News, alorganizzato ada Ali - Autonomie locali italiane, l'Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbaniha presentato i principali punti del Piano Industriale dell'azienda ferroviaria, che da qui ai prossimi dieci anni vedranno Ferrovie dello Stato Italiane investire pernei principali settori della mobilità sostenibile, ferroviaria e stradale, e nella trasformazione delle città, con interventi in grado di restituirci stili di vita e servizi al passo con le nuove sfide.Nella seconda giornata dell'evento, che ha visto la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il manager di FS Sistemi Urbani ha ricordato come, per realizzare gli obiettivi prefissati dal Piano, il Gruppo guidato dall'AD Luigi Ferraris abbia strutturato un governo di processi basato sui quattro Poli. Tra questi ilche con RFI, Italferr e Anas avrà il compito di gestire 160 miliardi allo scopo di muovere viaggiatori e merci guardando sempre più all'ambiente.Nel contempo "c'è bisogno di spingere sull'intermodalità, perché vogliamo far scendere le persone dall'auto privata e accompagnarle da unaall'altra con il treno", ha detto Lebruto. "L'intermodalità - ha proseguito - si annida nel nostro naturale, e il Polo Passeggeri, proprio per venire incontro a questa esigenza, si propone di integrare maggiormente il ferro con la gomma, sia dal punto di vista deiche delle infrastrutture. "Nel Gruppo FS - ha spiegato - abbiamo un'azienda come, che è già un vettore su gomma su cui investiremo per trasformare tutti glida noi gestiti in mezzi a trazione elettrica". L'occasione ha fornito la possibilità di indicare alcuni numeri: "Inabbiamo fatto viaggiare un miliardo di persone: 700 milioni su ferro, 300 milioni su gomma, e facciamo circolare sulla nostra rete ferroviaria di 17mila Km circa 10mila treni al giorno, mentre sulle infrastrutture stradali abbiamo 7 milioni di veicoli.Per quanto riguarda il, "siamo diventati sufficientemente adeguati a trasportare grandi merci in lunghi viaggi in treno, ma dobbiamo esserlo ancora di più per cogliere il primo e ultimo miglio, imparare a metterci insieme a operatori già bravi che curano il cliente iniziale, finale e far diventare la logistica, tutti insieme, un sistema di cui, come FS, possiamo diventare operatori in modo da competere e in tanti casi collaborare con il trasporto su gomma".Tra i punti più delicati c'è la missione affidata al Polo Urbano, proprio perché tocca le: "Abbiamo il compito di portare avanti progetti di rigenerazione urbana delle aree ferroviarie nei pressi delle stazioni. Molte zone abbandonate - ha proseguito Lebruto - devono essere a disposizione dei centri urbani: l'intenzione è ricucire fratture storiche, rigenerare interi spazi trasformandoli in un complessi di funzioni che i cittadini utilizzeranno, insediando anche dei parcheggi in modo da integrare". Last but not least, il tema dell'energia: uno dei più importanti nell'arco di Piano. "Siamo un'azienda energivora, l'auspicio sarà muovere i nostri treni con l'energia solare; nel frattempo – ha concluso il top manager a capo del Polo Urbano del Gruppo FS - nel nostro Piano industriale abbiamo lanciato l'obiettivo di investire in energie pulite e garantire il nostro fabbisogno elettrico per almeno il 40% in autoproduzione, facendoci prosumer".Il Festival delle Città, giunto alla quarta edizione e oggi, giovedì 13 ottobre, alla sua terza e ultima giornata, vuole essere il primo importante momento didopo leC, oltre che un'occasione di confronto tra il mondo istituzionale, imprenditoriale e i rappresentanti della comunicazione e della cultura sulle città del domani.