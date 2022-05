Al Festival dell'Economia di Trento arriva il "Fuori Festival"

(Teleborsa) - La diciassettesima edizione del Festival dell'Economia di Trento (2-5 giugno) porta con sé una novità, il "Fuori Festival", una kermesse con un palinsesto parallelo all'evento principale che pone al centro i giovani. Il tema conduttore "Creare il futuro". In calendario oltre 50 eventi diurni e serali, con numerosi ospiti di rilevanza nazionale ed internazionale, come la cantante HU (4 giugno), Fausto Zanardelli del duo musicale indie pop/rap italiano Coma Cose (4 giugno) ed il due volte vincitore del Festival di Sanremo, Mahmood (3 giugno) Anche Radio 24 sarà presente con dei veri propri live.

Tra le realtà del territorio lo Studio d'arte Andromeda ospiterà nel proprio spazio di Piazza Fiera la satira di GianLorenzo Ingrami sul tema del giorno, i ritratti di Rudi Patauner e Umberto Rigotti "£Fratelli scarabocchio" e i laboratori di disegno. Presso lo spazio di Fondazione Caritro, la mostra dei lavori della rassegna satirica internazionale "Sorrisi dal Mondo", quest'anno dedicata al tema "Ordine e Disordine".

Per i giovani e gli studenti tanti incontri, workshop e laboratori per aiutarli nella comprensione della complessità che li circonda, partendo da temi come l'economia, la finanza, l'arte e la sostenibilità. Previsti confronti con storyteller, opinion leader "visionari" e creator del mondo digitale.

Per i più piccoli 24 ORE Cultura Education ha ideato una serie di laboratori dedicati ai temi dell'ambiente, dell'innovazione e del futuro sostenibile rivolti a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie e ospitati negli spazi didattici del MUSE. Al Muse e al Parco delle Albere ci si potrà anche divertire con gli spettacoli e i laboratori creativi dedicati ai mestieri e al tema dell'energia. Inoltre, nei 4 giorni del Festival la sala Video del MUSE ospiterà in anteprima la video proiezione della mini serie animata "Clay Economy" realizzata in stop-motion usando la tecnica di animazione con plastilina.

Ciascuna delle giornate del Fuori Festival si chiuderà con appuntamenti speciali: giovedì 2 giugno il magico suono di un violino Stradivari, suonato dalla violinista Clarissa Bevilacqua accompagnata dal pianista Yu Nitahara. Venerdì 3 giugno, il concerto diretto dal M. Salvatore Accardo con "Il Canto della Fabbrica", brano musicale ispirato ai ritmi della fabbrica digitale Pirelli di Settimo Torinese. Il programma della serata prevede, inoltre, il Concerto per pianoforte no.1 di J.S.Bach e il Quartetto in mi minore di Giuseppe Verdi, eseguiti dall'Orchestra da Camera Italiana, direttore e violino solista Salvatore Accardo, pianista solista Gile Bae. Sabato 4 giugno sarà la volta di una serata-evento a marchio "Zelig", con alcuni dei più noti comici che ne hanno calcato le scene in teatro e in Tv.