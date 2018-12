© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - DTT Industry Day, Massimiliano Tacconelli, Nuclear &Big Science Program Manager di Walter TostoIl primo, organizzato dall'ENEA, ha presentato i primi bandi internazionali per la realizzazione presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati del Divertor Tokamak Test (DTT), il grande polo scientifico tecnologico per la ricerca sulla fusione. Fra i partecipanti un'ottantina di aziende di punta del Made in Italy come ASG Superconductors, Vitrociset, SIMIC, Walter Tosto, Delta T, Mangiarotti.All'evento, Teleborsa ha intervistato, che ha parlato dell'importanza di questa giornata dedicata all'industria."Il DTT Industry Day è unaper andare avanti con il gruppo di lavoro che è stato coinvolto negli ultimi anni, e ditutte leche abbiamo fatto e gli iche ci siamo potuti permettere grazie a questi programmi a lungo termine", ha dichiarato.La società, con sede a Chieti,e si occupa dellaCollegato all'evento svoltosi nella cornice dei Castelli Romani c'è infatti, un progetto globale che ha l'obiettivo divolte a garantire una risorsa di energia inesauribile, pulita e sicura. Con la partecipazione dell'Unione Europea, di Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti, ITER è