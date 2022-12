Aker BP, piano da 19 miliardi di dollari per nuovi giacimenti di petrolio e gas

Venerdì 2 Dicembre 2022, 10:15







(Teleborsa) - Aker BP, società norvegese di esplorazione e sviluppo petrolifero, ha approvato un piano per investire circa 19 miliardi di dollari per sviluppare nuovi giacimenti di petrolio e gas tra il 2023 e il 2028.



I progetti riguardano il campo NOAKA, il progetto Valhall PWP-Fenris, il progetto satellitare Skarv e i progetti Utsira High. Aker BP entro la fine del mese presenterà i piani di sviluppo per l'approvazione al ministero dell'energia norvegese.



Le risorse di petrolio e gas nei progetti sono stimate a circa 730 milioni di barili di petrolio equivalente. Il prezzo medio di break-even per il petrolio è stimato a 35-40 dollari al barile.