Aiuti Stato, UE approva compensazione a Poste per distribuzione stampa a tariffe ridotte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha approvato unadi euro concessa dall'Italiaper il servizio pubblico die delle pubblicazioni di editori e di organizzazioni senza scopo di lucro nel periodo 2017-2019.L'Italia hadi interesse economico generale, che mira a preservare e promuovere la pluralità dei media e la diversità di opinioni, applicando a editori e giornali tariffe ridotte per la distribuzione di determinate categorie di prodotti editoriali.La Commissione ha valutato la misura ai sensi dellerelative alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Queste normeagli Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni, dialle imprese incaricate di obblighi di servizio pubblicoderivanti dalla fornitura di tale servizio.La Commissione ha rilevato che ill'importo necessario per coprire ilda Poste Italiane per la prestazione del servizio. Di conseguenza, ha concluso che tale. La Commissione ha concluso dunque che la misura italiana è compatibile con le norme UE in materia di aiuti di Stato, in quanto promuove un servizio di interesse economico generale e la pluralità dei media, senza falsare indebitamente la concorrenza.