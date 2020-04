Aiuti di Stato a Condor, ok dalla Commissione Europea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo la rinuncia da parte di Lot all'acquisizione di Condor, che faceva parte del gruppo Thomas Cook fallito nel settembre 2019, oggi è arrivato l'atteso verdetto della Commissione Europea che ha approvato il prestitoconcesso dal governo federale alla compagnia aerea tedesca per scongiurarne la messa in liquidazione.provocata dalla pandemia di Covid-19., dopo il default del tour operator Thomas Cook lo scorso settembre, grazie a un prestito ponte di 380 milioni di euro da parte del governo che era stato approvato dalla Commissione europea un mese dopo. Nel gennaio scorso Lot si era fatta avanti per acquisirla attraverso una operazione che sarebbe costata 300 milioni di euro. L'insorgere della pandemia di coronavirus ha modificato la situazione finanziaria e fatto desistere il vettore polacco.