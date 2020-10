Aiuti di Stato a banche: sorveglianza UE sotto lente Corte Conti Europea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laha i. Tuttavia, non è sempre stata in condizione disecondo quanto emerge da una nuova relazione della. Tra il 2013 e il 2018 - si legge in un comunicato ufficiale - "ci sono state. Inoltre, le norme per il controllo degli aiuti di Stato, seppur generalmente chiare e semplici, non hanno subìto modifiche dal 2013 nonostante il profondo mutamento del contesto in cui si applicano. La Corte invita pertanto a riconsiderare le norme in vigore".Chiarisce la nota: "Il sostegno finanziario pubblico è generalmente vietato nel diritto dell'UE. Tuttavia, sulla scia della crisi finanziaria del 2007-2008, c'è stata una falle istituzioni finanziarie, poiché si è ritenuto necessario contenere la minaccia che le banche ponevano per la stabilità finanziaria. Da allora, l'UE ha introdotto importanti riforme al proprio quadro di riferimento per il settore finanziario, in modo da rendere i salvataggi bancari non più necessari in futuro. Nondimeno, vi sono ancora casi in cui le banche percepiscono denaro dei contribuenti. Spetta alla Commissione valutare la compatibilità di queste misure con il mercato interno dell'UE. La Corte ha verificato se, dall'adozione della nuova comunicazione sul settore bancario nell'agosto 2013 alla fine del 2018, il controllo della Commissione abbia adeguatamente accertato che gli aiuti di Stato rimanessero eccezionali e limitati al minimo necessario, come sanciscono i trattati dell'UE"."Rispetto agli anni successivi alla crisi finanziaria del 2007-2008, le circostanze sono decisamente cambiate, tanto più se si considera la crisi in corso dovuta alla pandemia di COVID-19. Il quadro di regolamentazione è stato molto rafforzato: le banche sono quindi divenute più resilienti e hanno minore necessità di ricorrere al sostegno dei contribuenti. Al contempo, vi è l'obiettivo riconosciuto di perseguire un settore bancario più integrato nell'UE", ha dichiarato Mihails Kozlovs, il Membro della Corte dei conti europea responsabile della relazione. "La Corte invita quindi la Commissione a considerare unasotto il profilo sia delle norme che loNel complesso, la Corte riconosce che l'UE ha definito strumenti e poteri adeguati per il controllo efficiente degli aiuti di Stato alle banche. La Commissione ha destinato le risorse e le competenze necessarie e ha creato un solido quadro etico. Ha inoltre introdotto processi pertinenti e le attività da essa svolte per la gestione dei casi erano in generale conformi. Le procedure, tuttavia, sono talvolta durate troppo a lungo e non sono state sempre del tutto trasparenti, principalmente a causa dell'ampio ricorso a informali contatti pre-notificazione.Infine, la Corte lamenta il fatto che dal 2013 lanon abbia proceduto ad una adeguata valutazione ex post delle norme in caso di crisi. Di conseguenza, queste sono rimaste invariate nonostante la profonda revisione del quadro di regolamentazione (compreso il fatto che la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche limita le possibilità di erogare aiuti alle banche senza innescare procedure di insolvenza) e malgrado un clima economico e finanziario notevolmente migliore (prima della pandemia). Lein vigore, quindi, rischiano di non essere più allineate alla realtà dei mercati, avverte la Corte.Alla luce delle precedenti considerazioni e per razionalizzare il controllo dell'UE sugli aiuti di Stato al settore finanziario, la Corte, conclude la nota, "invita la Commissione europea a:entro il 2023 se le norme in vigore siano ancora appropriate e, all'occorrenza, modificarle;ulteriormente l'osservanza dei processi interni e delle migliori pratiche;la misurazione della propria performance".