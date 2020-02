Air Italy, anche l'Alitalia offre tariffe agevolate ai passeggeri rimasti a terra

Dopo la Ryanair e l'easyJet arriva anche l'Alitalia in soccorso dei viaggiatori di Air Italy rimasti a terra. Alitalia ha attivato delle tariffe agevolate dedicate esclusivamente ai passeggeri in possesso di biglietti Air Italy con uno sconto del 20% sulla tariffa applicabile.

Presentando un biglietto aereo della compagnia Air Italy i viaggiatori potranno acquistare un biglietto Alitalia con tariffa agevolata su voli nazionali per raggiungere Milano da Roma, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Napoli e Cagliari (con esclusione delle tariffe di continuità territoriale) e viceversa, e per voli internazionali sia in classe Economy sia in Business class per raggiungere Cairo e Malè, da Roma, Milano, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Napoli e Cagliari. Le tariffe possono essere acquistate entro il 29 febbraio ed utilizzate entro il 15 marzo.

