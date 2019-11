Airbus tra i protagonisti del Dubai Airshow

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Airbus, importante appuntamento internazionale in cui mettere in evidenza i suoi migliori prodotti e i servizi innovativi per i clienti.Durante l'evento, che si svolgerà dal 17 al 21 novembre 201All'interno sarà presente, in mostra statica, la gamma di aeromobili commerciali di Airbus, alla quale i visitatori potranno avvicinarsi mentre, per quanto riguarda le esibizioni in volo, ci saranno sia l'A330-900, una variante dell'Airbus A330neo, che l'aeromobile da trasporto A400M.Airbus Defence and Space presenterà anche con l'aeromobile da trasporto di nuova generazione A400M e l'aeromobile da trasporto e per missioni militari C295 altamente versatile, nonché l'A330 MRTT, "Multi-Role Tanker-Transport", l'unico aero cisterna di nuova generazione collaudato in combattimento.In qualità di socio fondatore di Air Race E, Airbus infineche concorrerà nella prima competizione mondiale di aeromobili elettrici, prevista nel 2020. La competizione guiderà lo sviluppo di motori elettrici più puliti, veloci e tecnologicamente avanzati che potranno essere applicati alla mobilità aerea urbana e, infine, agli aerei commerciali.La società ha una significativa presenza commerciale in Medio Oriente e Africa, dove impiega 3.100 persone e si impegna a fornire prodotti e servizi di alta qualità ai clienti in tutta la regione.Più di 740 aeromobili Airbus operano nella regione e l'azienda ha siglato ordini per oltre 1.400 aeromobili di diverse tipologia destinati ai vettori del Medio Oriente nel corso dei prossimi dieci anni., che si trova vicino all'aeroporto più trafficato del mondo per i viaggi internazionali, l'Aeroporto Internazionale di Dubai, che ospita inoltre anche il più grande cliente dell'A380, Emirates Airline.Il titolo ha chiuso la seduta di Parigi con un rialzo dell'1,37%.