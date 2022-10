Airbus, ricavi 9 mesi in aumento a 38,1 miliardi euro

Venerdì 28 Ottobre 2022, 20:30







(Teleborsa) - Airbus ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con 437 aeromobili commerciali consegnati ed un volume di ricavi pari a 38,1 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 35,2 miliardi dell'anno precedente. L'EBIT Adjusted è pari a 3,5 miliardi dai 3,4 miliardi dell'anno prima, mentre l'EBIT reported si porta a 3,6 miliardi di euro.



L'utile netto consolidato si è attestato poco sotto i 2,6 miliardi di euro, sostanzialmente stabile rispetto ad un anno prima, mentre l'EPS è pari a 3,26 euro (3,36 euro nel 2021). Free cash flow prima delle operazioni di M&A e finanziamento ai clienti pari a 2,9 miliardi.



Guidance 2022 aggiornata per il free cash flow a 4,5 miliardi prima delle operazioni di M&A e finanziamento ai clienti. Attese consegne per 700 velivoli e 5,5 miliardi di EBIT adjusted.