Airbus, quasi completato primo A350-900 XWB per JAL

(Teleborsa) - E' in corso a, in Francia,il velivolo, dalla cabina passeggeri ultra confortevole, sta prendendo forma nelladelloOra, il primo dei, che prevede, tra le altre cose, l'installazione delle winglets alle estremità delle ali e "test a terra" su impianti meccanici, elettrici e dell'avionica.. La flotta JAL A350 entrerà in servizio sulle principali rotte nazionali, iniziando con la tratta Haneda-Fukuoka da settembre. Dopo il necessario "rodaggio" soprattutto per piloti e tecnici,. Il design aerodinamico, la fusoliera e le ali in fibra di carbonio, oltre a i nuovi motori Rolls-Royce a basso consumo di carburante, permettono. Inoltre, la cabinadell'A350 XWB offre a passeggeri e equipaggi un confort di livello molto elevato, soprattutto in termini di silenziosità., rendendolo in breve tempo uno dei velivoli widebody di maggior successo di sempre.