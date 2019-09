Airbus presenta il nuovo elicottero per yacht

(Teleborsa) - Airbus Corporate Helicopters presenterà ai potenziali clienti l'elicottero di medie dimensioni più avanzato del mondo, l'ACH160, durante il Monaco Yacht Show, il principale salone nautico al mondo dedicato ai super yacht.



I primi due ACH160 sono già in fase finale di assemblaggio nello stabilimento di Airbus a Marignane. La certificazione EASA dell'H160 per la configurazione trasporto è prevista entro la fine dell'anno e il primo ACH160 verrà consegnato il prossimo anno.



"Siamo entusiasti di essere di nuovo a Monaco e non vediamo l'ora di dimostrare l'idoneità della nostra gamma di elicotteri alle esigenze di progettisti, costruttori e proprietari di yacht", ha dichiarato Frederic Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters.





