29 Aprile 2021

(Teleborsa) - Airbus ha presentato i risultati finanziari consolidati relativi al primo trimestre del 2021. Nei primi tre mesi dell'anno sono stati consegnati 125 veivoli commerciali. I ricavi si sono attestati a 10,5 miliardi di euro con un EBIT Adjusted pari a 0,7 miliardi.

Il flusso di cassa consolidato è stato pari 1,16 miliardi. La posizione di cassa netta è risultata pari a 5,6 miliardi al 31 marzo 2021 con una posizione di cassa lorda di 22,6 miliardi. "La posizione di liquidità della Società rimane forte – si legge in una nota della compagnia aerea – La scadenza della linea di liquidità supplementare è stata estesa di 6 mesi, mantenendo un elevato livello di flessibilità nalla situazione di incertezza causata dal Covid-19".

"I buoni risultati del primo trimestre riflettono principalmente le nostre prestazioni di consegna degli aerei commerciali, contenimento dei costi e della liquidità, i progressi con il piano di ristrutturazione, nonché i contributi positivi delle nostre attività di elicotteri, difesa e spazio – ha dichiarato Guillaume Faury, amministratore delegato di Airbus – Il primo trimestre mostra che la crisi non è ancora finita per il nostro settore e che il mercato rimane incerto. Stiamo investendo nell'innovazione e nella trasformazione della nostra azienda per realizzare le nostre ambizioni a lungo termine su tutto il portafoglio ".