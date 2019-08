Airbus, lanciato con successo il satellite EDRS-C

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È stato lanciato con successo il satellite, tramite il lanciatore Ariane 5. Dopo una fase preliminare di test,così da inoltrare simultaneamente i dati provenienti da due satelliti di osservazione e fornire un back-up ridondante per laLa SpaceDataHighway è la prima rete al mondo in 'fibra ottica' nello spazio basata su una tecnologia laser all'avanguardia. Si tratta di. Questo sistema sarà unInsieme al satellite EDRS-A, trasmetterà quotidianamente. Si prevede che i satelliti, incluso EDRS-C, saranno pienamente operativi entro la fine del 2019, quando il collegamento inter-satellite e il servizio end-to-end saranno testati e messi in servizio insieme ai satelliti Sentinel.