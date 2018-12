© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che entrerà a fare parte della sua flotta nel febbraio 2020.Un annuncio che segue da vicinoda 180 in classe economica arrivato dagli stabilimenti di Tolosa a fine novembre.L'aeromobile "neo",, affianca gli altri due Airbus già in flotta, Felix e Lucas., ha confermato i programmi di crescita per il 2019, sia in termini di aumento di frequenze che di nuove rotte.Il network di Ernest Airlines ha un forte sviluppoe prevede una continua espansione a partire dalle nuove destinazioni che saranno servite per, sempre in Ucraina, da Milano e Roma, oltre che. Per la stagione estiva 2019,