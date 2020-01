Airbus, entro 2020 collocherà a Londra Future per protezione rischi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mondo dell'aviazione civile fervono le discussioni sulla iniziativa intrapresa da, il costruttore aeronautico con sede a Tolosa, che ha deciso diper consentire alle compagnie aeree diL'obiettivo di Airbus èin aggiunta alle fluttuazioni che possono derivare principalmente dal, ma anche dae oscillazioni finanziarie, nonché dallaesercitata da altre compagnie.La variabilità di alcune vociche le compagnie aeree saranno obbligate a fare in futuro per garantirsi flotte costituite da aeromobili di nuova generazione, più efficienti e a basso consumo.I futures finanziari marcati Airbusdella City londinese, dove saranno quotati, per consentirne il