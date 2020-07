Airbus, contratto con Ministero Difesa Regno Unito per potenziare flotta satelliti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Airbusha firmato un contratto con ildelladelper estendere e potenziare la flotta di satelliti. Il contratto include lo sviluppo, la produzione, la protezione informatica, l'assemblaggio, l'integrazione, il test e il lancio di un satellite per le comunicazioni militari, chiamato Skynet 6A, il cui lancio è previsto per il 2025.Il contratto copre anche i programmi di sviluppo tecnologico, i nuovi sicuri sistemi di telemetria, di tracciamento e di comando, il lancio, i test in orbita e l'aggiornamenti del segmento di terra dell'attuale sistema Skynet 5. Il valore del contratto è di oltre"Airbus è estremamente orgogliosa di essersi aggiudicata questo importante contratto per la difesa del Regno Unito, continuando così la nostra lunga tradizione come fornitore di servizi end-to-end per le comunicazioni militari satellitari (milsatcom) nazionali del Regno Unito. La produzione di satelliti, legata ai servizi di supporto, è una componente essenziale della strategia spaziale del governo e dell'industria spaziale del Regno Unito e questo contratto è alla base della leadership del Ministero della Difesa del Regno Unito e dell'industria britannica in questo settore. La costruzione di questo satellite militare, come lo è stato per Skynet 5, porterà a significative opportunità per l'esportazione negli anni a venire, facendo crescere posti di lavoro ad alto valore produttivo e sostenendo una filiera diversificata in questo settore sempre più importante", ha dichiarato, Managing Director di Airbus Defence and Space UK."Una nuova e più avanzata capacità satellitare fornirà un continuo supporto per le comunicazioni alle forze dispiegate del Regno Unito per molti anni. La difesa britannica deve continuare a innovare e a trasformarsi, in particolare nella sicurezza informatica e nello spazio. Gli investimenti in attrezzature di prima classe come questo nuovo satellite Skynet ci terranno al sicuro dalle minacce che dobbiamo affrontare sia ora che in futuro", ha dichiarato il Segretario della DifesaIl satellite sarà lanciato nel 2025 e avrà una vita minima di 15 anni. La sua posizione orbitale sarà annunciata più vicino alla data del lancio.