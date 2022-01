Airbus Beluga Transport per i carichi di grandi dimensioni

Giovedì 27 Gennaio 2022, 17:30







(Teleborsa) - Airbus ha lanciato Airbus Beluga Transport, una nuova compagnia aerea destinata al trasporto cargo di carichi eccezionali, che impiega gli aeromobili Beluga. Già utilizzati per il trasferimento di componenti spaziali, risponderanno alle esigenze di trasportare materiale voluminoso, soprattutto di tipologia aeronautica, militare, energetica.



Il primo volo commerciale si è svolto già a fine 2021 e ha permesso di effettuare una consegna dal sito Airbus Helicopters di Marignane, in Francia, a Kobe, in Giappone, con scali tecnici a Varsavia, Novosibirsk (Russia) e Seul.



Uno dei vantaggi offerti dalle dimensioni della fusoliera del Beluga è proprio la possibilità di caricare elicotteri senza doverli smontare e dunque procedere alla consegna in configurazione assemblata.