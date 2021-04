9 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Marzo è stato il miglior mese del 2021 per le consegne di aerei Airbus, dando segnali positivi per la ripresa del settore. Il gigante europeo della costruzione di aeromobili ha consegnato 72 aerei a 34 compagnie diverse il mese scorso. In particolare, Airbus ha consegnato 4 A220, 60 aerei della famiglia degli A320 Family (di cui 57 neo) e 8 A350.

Questo dato porta il totale del primo trimestre a quota 125, mentre nello stesso periodo del 2020 - quando l'avvento della pandemia aveva fatto registrare le prime cancellazioni - ne aveva consegnati 122.

La compagnia aerea europea ha inoltre registrato nuovi ordini per 28 aeroplani e cancellazioni per 8, che portano il totale netto degli ordini a -61 per l'anno. Su questo numero pesa la cancellazione di 88 aerei ordinati da parte di Norwegian Air avvenuta a febbraio.