Airbus, arrivano nuovi ordini durante il Dubai Airshow

(Teleborsa) -Airbusil primo ad esercitare il diritto di acquisto per aumentare la propria flotta di A320neo è EasyJet cheL'accordo porta l'ordine totale del vettore per la Famiglia A320neo a 159 aerei e gli ordini complessivi di aeromobili a corridoio singolo Airbus a 480 della Famiglia A320.easyJet opera attualmente oltre 1.000 rotte con una flotta di 333 aeromobili della Famiglia A320 (39 della Famiglia A320neo e 294 della Famiglia A320ceo) e serve oltre 155 aeroporti europei in oltre 30 paesi. Dal primo aeromobile della Famiglia A320 consegnato nel 2003, easyJet è cresciuta fino a operare la più grancsde flotta della Famiglia A320 in Europa oltre a essere il più grande cliente europeo per il NEO.il nuovo vettore nazionale del Senegal,(Memorandum of Understanding)alla presenza di Alioune Sarr, Ministro del Turismo e dei Trasporti del Senegal., il primo vettore low cost dell'Arabia Saudita,. L'accordo è stato firmato da Bandar Almohanna, CEO di flynas, e da Christian Scherer, CCO di Airbus.Il titolo Airbus chiude la giornata con un rialzo dello 0,57%.