Airbus aggiornerà il Communications and Mission System della Raaf

(Teleborsa) - Airbus, leader mondiale nella produzione di aerei civili, è stataper sviluppare un. Il lavoro riguarderà la flotta A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) della(RAAF) e dovrà perciò soddisfare le esigenze di interoperabilità dell'Aeronautica Militare, secondo i nuovi requisiti operativi.L'operazione di aggiornamento è stata suddivisa in due momenti: la1 vedrà laprima del raggiungimento della Critical Design Review; nellaAirbus installerà e consegnerà un(il nome usato dalla RAAF per l'A330 MRTT) per l'utilizzo nel processo di certificazione e qualificazione, prima di finalizzare e fornire i kit di modifica per l'intera flotta.Airbus dovrà inoltre fornireper garantire le funzionalità aggiornate anche nei sistemi come il Full Flight Simulator (FFS), l'IPT (Integrated Procedures Trainer), il Remote Air Refuelling Operator (RARO) e il Console Part Task Trainer (PTT).