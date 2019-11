Airbus, entro il 2030 sarà pronto il primo aereo a basse emissioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via il progetto di un aereo che inquini il meno possibile. Airbus vuole costruire il primo aereo passeggeri a basse emissioni e farlo volare entro il 2035. Lo ha confermato l'amministratore delegato Guillaume Faury, sottolineandoche lo sviluppo della tecnologia necessaria per tale obiettivo è ancora nelle sue fasi iniziali.È possibile, ha spiegato, che si tratti di un aereo ibrido elettrico o che sia alimentato a idrogeno o con carburanti a impatto climatico neutro. «Il percorso è molto complesso», ha detto Faury ad Amburgo.Il traffico aereo rappresenta il 2,5% delle emissioni globali di anidride carbonica (CO2). Airbus è consapevole della sua responsabilità ed è stata in grado di ridurre significativamente il consumo di carburante per passeggero in passato utilizzando aerei più leggeri con motori più potenti, ha sottolineato Faury. «Il volo verde è la nostra massima priorità», ha concluso Faury.