Airbnb torna in utile nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Brillante rialzo per AirBnb, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,82%.

Il gruppo creatore dell'omonima piattaforma per la condivisione di appartamenti tra privati ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con un ritorno in utile per 54,5 milioni di dollari, contro il rosso di 3,89 miliardi di un anno prima. Il risultato supera anche le aspettative degli analisti che avevano stimato profitti netti per 29,5 milioni. Nei tre mesi i ricavi sono in crescita da 859,3 milioni a 1,53 miliardi di dollari, contro gli 1,46 miliardi del consensus.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Le implicazioni di breve periodo di AirBnb sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 194,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 180,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 207,8.