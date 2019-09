Airbnb si prepara al debutto a Wall street nel 2020

Ultimo aggiornamento: 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La big degli affitti brevi sul web ha espresso formalmente la volontà di, senza fornire altri dettaglio in merito. Il suo debutto, in realtà,e quindi c'è stato uno slittamento dell'IPO.Secondo gli esperti,di dollari. Nell'ultimo round di finanziamenti è stata valutata 31 miliardi, ma questa valutazione risale ormai al 2017. E quando a marzo Airbnb ha rilevato Hotel Tonight, un portale per il last minute, aveva espresso un valore delle sue azioni di 120 dollari.La società californiana,, ha uffici in 34 città e vanta oltre 7 milioni di annunci pubblicati in 100 mila città e 190 Paesi del mondo.. In Italia, è in piedi un braccio di ferro con il Fisco ed è in corso una vertenza legale per il pagamento della cedolare secca, la cui applicazione è stata resa difficoltosa dal sistema diffuso degli affitti.