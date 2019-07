Airbnb, chiariti i prezzi dopo i negoziati UE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Più chiarezza dopo gli iniziali dubbi da parte del sito. Dopo i negoziati con la, il portale ha migliorato e chiarito la presentazione delle offerte di alloggio, ora in linea con le norme dell'UE in materia di. La Commissione chiude così ildove le autorità evidenziavano come i prezzi e le tariffe richieste dal site non fossero chiare sin dalla lettura della prima schermata delle offerte dionline.Attraverso una nota, sono state comunicate le novità: "Gli utenti vedranno iltotale, comprensivo di tutti gli oneri e i supplementi obbligatori applicabili, inoltre ora si distinguerà un'offerta da un privato o da un libero professionista e fornirà un link per la risoluzione delle controversie online"., che dichiara come "i consumatori d'ora in poi potranno stare sicuri che ilvisualizzato rappresenterà quello finale. Airbnb si è resa da subito disponibile acon la Commissione per la tutela dei consumatori per migliorare il funzionamento della sua piattaforma".