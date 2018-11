Airbag difettosi, Toyota richiama 1,6 milioni di veicoli

(Teleborsa) - Sono almeno un milione e 600 mila vetture con il marchio Toyota che saranno richiamate dalla casa automobilistica per problemi relativi ad airbag difettosi. Si tratta, in particolare, dei modelli Avensis e Corolla, di cui circa 950mila veicoli circolano in Europa.



L'intero sistema airbag dovrà essere sostituito, spiega il Gruppo giapponese.



A settembre, Toyota aveva richiamato oltre un milione di auto ibride a causa di un problema al motore che avrebbe potuto, in casi estremi, innescare principi di incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA