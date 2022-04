Air Transat riprende i voli diretti Fiumicino-Montreal

Venerdì 8 Aprile 2022, 12:15







(Teleborsa) - La compagnia aerea canadese Air Transat annuncia la ripresa dei voli diretti Italia-Canada per la prossima stagione estiva, che saranno operati con un Airbus 330 e configurati in due classi di servizio (Economica e Club).



Si parte domani sabato 9 Aprile 2022 con 1 volo diretto, da Roma Fiumicino a Montreal, per salire a maggio a 2 voli ed arrivare a 4 Voli Diretti settimanali a fine giugno 2022.



I viaggiatori completamente vaccinati non avranno più bisogno di fornire un pre-test COVID-19 per entrare in Canada, ma potranno essere selezionati a campione per effettuare un test molecolare COVID-19 e non sono tenuti alla quarantena in attesa del risultato del test.