Air Transat incrementa i collegamenti tra Italia e Canada

(Teleborsa) - Air Transat ha annunciato l'incremento dei voli diretti tra Italia e Canada a partire da aprile 2019.



La compagnia aerea canadese opererà 19 voli diretti settimanali dagli aeroporti di Roma, Venezia e Lamezia. Da Roma Fiumicino a partire dal 13 aprile saranno disponibili 7 voli per Toronto e 5 per Montréal ogni settimana; da Venezia, dal 4 maggio, 3 voli per Montréal e 2 per Toronto a settimana; da Lamezia, dal 19 giugno, disponibili 2 voli settimanali per Toronto che rappresentano l'unico collegamento diretto tra la Calabria e il Canada.



Grazie alle frequenze programmate, saranno disponibili anche 17 voli in connessione via Toronto o Montréal per Vancouver e Calgary. Air Transat impiegherà Airbus A330 configurati in due classi di servizio: Economica e Classe Club.



