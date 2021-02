(Teleborsa) - Air Senegal ha riattivato il collegamento tra Milano Malpensa e Dakar, operato con frequenza trisettimanale (mercoledì, sabato e domenica). Il volo può essere utilizzato, in modalità transito via Dakar, dai passeggeri che devono raggiungere Abidjan, Bamako, Conakry, Banjul, Ziguinchor e Nouakchott.



Il volo Milano Malpensa-Dakar viene operato con un Airbus A321 da 165 posti, di cui 16 in business class e 149 in economy. Introdotta una franchigia bagaglio che include 2 colli da 23 kg cadauno. © RIPRODUZIONE RISERVATA