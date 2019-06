Air Liquide sviluppa attività nel biometano in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Air Liquide si concentra sul settore delin Italia, lanciando un modello di business dedicato al settore dell'. Ciò consente da un lato, agli operatori agricoli, di valorizzare i reflui derivanti dalle loro attività, e dall'altro di ottenere, in seguito a processi tecnologici di purificazione e trasformazione del biogas, biometano destinato al settore dei trasporti.In Italia, Air Liquide propone un modello economico in grado di valorizzare l'intera catena produttiva grazie alla realizzazione di Joint Venture. All'interno di queste partnership le società agricole vedono massimizzate le proprie competenze, potendo inoltre contare sulle tecnologie, l'expertise, il supporto finanziario e la garanzia di un modello di business efficace messo in campo da Air Liquide."La creazione di partnership con gli operatori agricoli presenti sul territorio illustra la nostra volontà di contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili poggiando su un approccio di economia circolare e intervenendo su tutta la catena del valore per contribuire a rispondere alle nuove sfide energetiche e ambientali della nostra società – ha dichiarato, responsabile dell'attività Biometano in Italia – . Attraverso le sue innovazioni, Air Liquide sviluppa le soluzioni per arricchire il mix energetico al servizio di un trasporto più sostenibile".