Air Italy, nuove rotte invernali da Malpensa per Maldive, Zanzibar, Tenerife e Mombasa

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Nuovi voli che raggiungeranno l'arcipelago delle Maldive, nell'Oceano Indiano, Mombasa in Kenya, l'isola di Zanzibar al largo della costa orientale dell'Africa centrale e, sul versante opposto, Tenerife, la più grande delle isole spagnole che si trovano al largo della costa occidentale dell'Africa, le Canarie.- e siamo sicuri che queste rotte riscuoteranno un successo pari o addirittura maggiore dei nostri collegamenti per il Nord America"., seguito dalla rotta per Tenerife il 28 ottobre, mentre dal 29 ottobre sarà possibile volare anche a Zanzibar o alle Maldive nell'Oceano Indiano.