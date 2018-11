Air Italy nomina Valentina Quagliata responsabile sviluppo strategico network

(Teleborsa) - Air Italy ha nominato Valentina Quagliata per la carica di Senior Vice President Network, Planning e Strategy, con il compito di supervisionare lo sviluppo strategico del network della compagnia. La nomina è stata annunciata da Rossen Dimitrov, chief operating officer della compagnia aerea.



Valentina Quagliata, laureata in ingegneria aeronautica a La Sapienza di Roma, ha all'attivo 20 anni di esperienza nel trasporto aereo, dal 1999 anno in cui è stata nominata responsabile dell'organizzazione aziendale di Alitalia. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di sempre maggior rilievo nella compagnia di bandiera, fino all'incarico di Network Vice President in Alitalia nel 2017.