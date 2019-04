Air Italy inaugura il volo diretto Milano-San Francisco

(Teleborsa) - Il primo volo non-stop di Air Italy per San Francisco è decollato da Milano Malpensa alle 13.35 di mercoledì 10 aprile. Si tratta della quarta destinazione verso il Nord America servita da Milano dopo il lancio del Los Angeles lo scorso 3 aprile e del New York JFK e Miami. Il volo viene operato quattro volte a settimana (mercoledì, giovedì, sabato e martedì) con un Airbus 330-200, che offre 24 posti in Business e 228 in classe Economy e beneficiano di comode connessioni con i collegamenti nazionali di Air Italy tra Milano e il centro e sud Italia: Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia.



