Air Italy fornisce un A330-200 a LOT Polish Airlines

(Teleborsa) -, che festeggia il suo 90esimo anniversario, fornendo uno dei suoi aereisulla base di un. L'accordo di sublocazione è stato sottoscritto da, Chief Operating Officer di Air Italy.Ladi Air Italy è attualmente composta daA maggio 2018 Air Italy ha iniziato ad operareda Milano Malpensa per Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme, programmati per consentire ottimali coincidenze con i nuovi voli intercontinentali come New York, Miami (attivo da giugno 2018), Bangkok (da Settembre 2018), Delhi e Mumbai (da dicembre 2018), Los Angeles e San Francisco (da aprile 2019) e Toronto (Maggio 2019).Ilda Milano Malpensa per Accra, Cairo, Dakar, Lagos, Sharm El-Sheikh, Mombasa, e Zanzibar. Dalla base di Olbia Costa Smeralda Air Italy serve tutto l'anno Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa e Bologna e offre collegamenti stagionali con un ampio numero di aeroporti nazionali e regionali.