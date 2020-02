Air Italy, De Micheli: «Un decreto per sostenere il reddito dei lavoratori»

Su Air Italy «Il governo si è impegnato a prevedere una misura di sostegno al reddito dei lavorator derivante dall'articolo 44 del decreto Genova che avrà bisogno di un passaggio parlamentare con un decreto». Lo afferma la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, in conferenza stampa.«Noi abbiamo ottenuto intanto - aggiunge la ministra - che tecnicamente il governo e i liquidatori possano addivenire a una concorde strategia dei tempi per non penalizzare i lavoratori e valorizzare al massimo l'intervento del governo di sostegno al reddito dei lavoratori».