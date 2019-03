Air Italy accetta oneri servizio pubblico per volare su Olbia

(Teleborsa) - Air Italy ha deciso di presentare ufficialmente l'accettazione degli oneri di servizio pubblico per volare sulle due rotte da Olbia (Olbia-Roma FCO and Olbia-Milano LIN) senza compensazione finanziaria.



Questa decisione è stata presa dalla compagnia aerea, dopo una approfondita valutazione, con il pieno supporto ed approvazione degli azionisti.



La decisione è stata assunta in modo completamente indipendente dall'esterno "con l'obiettivo di supportare il proprio staff, proteggere l'investimento e garantire un duraturo futuro al proprio business". © RIPRODUZIONE RISERVATA