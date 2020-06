Air France riparte con i collegamenti da e per l'Italia

(Teleborsa) - Da oggi il Gruppo Air France-Klm riprende i collegamenti con Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Bari. Entro la fine del mese di giugno saranno operativi 78 voli settimanali operati da Air France e Klm con l'Italia.



Il Gruppo Air France-Klm ha comunicato anche, nel dettaglio, il programma dei collegamenti. Roma Fiumicino e Milano Malpensa: per Amsterdam, un volo al giorno, e per Parigi Charles de Gaulle, fino a 11 voli a settimana.



Da Venezia e Firenze: per Amsterdam, un volo al giorno, e per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 4 giugno, fino a 7 voli a settimana. Da Bologna: per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 10 giugno, fino a 4 voli a settimana. Da Napoli: per Parigi Charles de Gaulle, a partire dall'8 giugno, fino a 8 voli a settimana. Da Bari: per Parigi Charles de Gaulle, a partire dal 13 giugno, fino a 3 voli a settimana.