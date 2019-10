Air France KLM, trimestrale bocciata dal mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Air France KLM ha pubblicatoche evidenzianorispetto allo stesso periodo del 2018.Nonostante l'incremento,a seguito del contesto macroeconomico mentrePer quel che riguarda ilrispetto al terzo trimestre 2018, conIl risultato ha risentito del rafforzamento del dollaro a fine settembre e dell'incidenza finanziaria progressiva di Airbus A380 per 100 milioni di euro.Infine,e rapporto debito netto/EBITDA a 1,5x, stabile rispetto al 31 dicembre 2018.Guardando al futuro, le prospettive di Air France KLM vedono i ricavi delle unità passeggeri di rete per il quarto trimestre 2019 a valuta costante in lieve calo rispetto allo scorso anno.", ha affermato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group. "A livello operativo, abbiamo raggiunto solide prestazioni durante il periodo di punta del viaggio estivo. Air France e KLM si sono classificate tra i migliori vettori europei legacy in termini di puntualità. Sulla base di prenotazioni a lungo termine in media in anticipo rispetto allo scorso anno e rinnovato impegno per una rigorosa disciplina dei costi, siamo certi di poter realizzare i nostri obiettivi annuali di costo unitario ridotto e coefficiente di leva stabile. Tutti i dipendenti del Gruppo sono mobilitati per garantire il successo delle nostre ambizioni strategiche, che illustreremo ulteriormente in occasione del prossimo Investor Day della prossima settimana."