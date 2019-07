Air France-KLM, siglato accordo per 60 A220-300

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Grazie all'acquisto dell'aeromobile a corridoio singolo più efficiente e innovativo del settore, il vettoredella propria flotta. Questi A220 saranno operati da Air France.L'A220 è l'unico aeromobile progettato appositamente per il segmento da. L'aeromobile inoltre combina aerodinamica all'avanguardia, materiali avanzati e motoridi ultima generazione, che consentono di ridurre i consumi di carburante di almeno il 20% per poltrona rispetto agli aeromobili della generazione precedente.Con un portafoglio ordini di 551 aeromobili alla fine di giugno 2019, l'A220 ha tutte le qualità per conquistare un'ampia quota del mercato, che si stima rappresenti