Air France-KLM riprende voli con l'Italia

(Teleborsa) - Laprende sempre più forma anche guardando alche scalda i motori dopo le restrizioni seguite al, pronto a un nuovoA partire dalil Grupporiprenderà gradualmente i collegamenti conEntro la fine del mese saranno operativisettimanali di Air France e Klm.nel Bel Paese - ha spiegatoDirettore Generale Air France-Klm East Mediterranean - è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l'importanza del mercato italiano per il Gruppo Air France-Klm Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire, già dal mese di giugno e in vista dell'imminente stagione turistica, con più delNella massima tutela della, la nota dettaglia anche le misure sanitarie adottate: "obbligatoria esociale a bordo,dei sedili e di tutte le superfici all'interno dell'aeromobile,dell'aria ogni 3 minuti tramite sistema di filtraggio dell'aria costituito da filtri anti particolato Hepa, identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie, in grado di rimuovere più deldei contaminanti virali e batterici".