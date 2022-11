Air France-Klm rimborsa in anticipo parte del prestito dello Stato francese

Martedì 8 Novembre 2022, 16:15







(Teleborsa) - I risultati finanziari positivi conseguiti nella prima metà dell'anno, confermati anche dall'andamento del terzo trimestre 2022, hanno permesso a Air France-Klm di procedere al rimborso anticipato di 1 miliardo di euro, sul totale di 3,5 miliardi di euro erogati dallo Stato francese per fare fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19.



Il gruppo franco-olandese ha precisato che l'importo comprende 800 milioni di euro per il regolamento della tranche con scadenza 6 maggio 2023 e 200 milioni di euro per la tranche con scadenza 6 maggio 2024.



Nel dicembre 2021, Air France-Klm aveva già effettuato un rimborso anticipato di 500 milioni di euro sui 4 miliardi di euro iniziali. Ora l'importo residuo da rimborsare totale è di 2,5 miliardi di euro. Nel maggio 2024 ci sarà una ulteriore rimessa pari 1,15 miliardi di euro, mentre il restante 1,35 miliardi di euro è fissato a maggio 2025.