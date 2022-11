Air France-KLM raccoglie poco più di 300 milioni di euro con bond convertibili

Giovedì 17 Novembre 2022, 18:45







(Teleborsa) - Air France-KLM ha raccolto poco più di 300 milioni di euro tramite l'emissione di obbligazioni subordinate convertibili, nel tentativo di rafforzare il capitale e per poter rimborsare gli aiuti di Stato concessi durante la pandemia.



La compagnia, in effetti, aveva annunciato a febbraio l'intenzione di raccogliere fino a 4 miliardi di euro fra emissioni a debito ed emissioni in equity e l'operazione condotta ieri fa parte di quel piano.



Le azioni della compagnia aera franco-olandese eri sono crollate di circa il 13% in chiusura delle contrattazioni ed anche oggi hanno chiuso in calo dello 0,68%, sulle preoccupazioni relative ad una possibile diluizione per gli attuali azionisti.



A deprimere le azioni incombe anche la minaccia di uno sciopero dal 22 dicembre al 2 gennaio, del personale di cabina, che chiede l'approvazione del nuovo contratto collettivo, oggetto di trattativa.