Air France-Klm oltre un miliardo di euro di utile nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Air France-Klm ha chiuso il terzo trimestre 2022 con un utile operativo di 1,02 miliardi di euro, che associato ai ricavi del gruppo pari a 8,1 miliardi di euro, riporta un dato superiore al periodo luglio-settembre del 2019. Un risultato ottenuto nonostante i problemi operativi all'aeroporto di Amsterdam Schiphol.



Air France ha contribuito all'utile operativo del gruppo per 570 milioni di euro, Klm per 443 milioni di euro, Transavia per 123 milioni di euro e le operazioni di manutenzione per 46 milioni di euro.



Le previsioni di gruppo per fine anno 2022 puntano ad un utile operativo di oltre 900 milioni di euro.