Air France-KLM in trattative cn Apollo per rafforzamento patrimoniale

(Teleborsa) - Air France-KLM annuncia di aver avviato trattative in esclusiva con Apollo Global Management per una iniezione di capitale di 500 milioni di euro a favore di una consociata operativa di Air France che produce motori di ricambio per la flotta.



Il ricavato dell'operazione consentirà al Gruppo di riscattare parzialmente i titoli in mano allo Stato francese, in conformità con quanto previsto dalle regole temporanee dettate dalla UE per contrastare la pandemia, e nello stesso tempo facilitare il finanziamento di future acquisizioni.



Il capitale conferito sarà contabilizzato come patrimonio netto ai sensi degli standard IFRS, rafforzando così il bilancio di Air France-KLM e Air France.



La notizia delle trattative per la ricapitalizzazione ha messo le ali al titolo Air France-KLM alla borsa di Parigi, dove si registra un importante rialzo del 2,92% a 4,375 euro.