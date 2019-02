Air France-KLM, il Gruppo migliora la Governance e semplifica la struttura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con l'obiettivo di semplificare e migliorare la governance del Gruppo al fine di raggiungere l'European airline leadership.Alcuni elementi chiave stabiliti per raggiungere gli obiettivi a lungo termine del Gruppo:per determinare la direzione strategica per tutte le compagnie aeree e le business unit di tutte le componenti.. Gli altri membri del comitato comprendono. I tre riferiranno direttamente a Benjamin Smith., inoltre, diper meglio catturare sinergie, efficienze ed economie di scala, con l'obiettivo di migliorarne la redditività complessiva; celebrare il patrimonio storico, la reputazione e il riconoscimento deisemplificare i processi operativi chiave nelle seguenti aree: strategia di flotta e network, strategia commerciale e riguardo le alleanze, risorse umane, acquisti, human resources, digital and data management.Ilpropone il rinnovo di. Sia Anne Rigail che Pieter Elbers sono inoltre nominati Deputy CEO di Air France-KLM e hanno espresso il loro impegno a costruire il successo del Gruppo insieme a Benjamin Smith.. "Siamo convinti che Benjamin Smith e il suo Team, con il rinnovo di Pieter Elbers,appena adottata, che aiuterà il Gruppo, sotto la chiara leadership di Benjamin, a raggiungere la leadership e il successo del settore".